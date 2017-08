Trump wekt weer woede met reactie op geweld

De uitspraken van president Trump dinsdag dat het geweld in Charlottesville van twee kanten kwam, zijn bij veel Amerikanen in het verkeerde keelgat. geschoten. Ook in zijn eigen partij valt de reactie van Trump op het racistische geweld, waarbij een vrouw om het leven kwam, slecht.

Republikein Ileana Ros-Lehtinen: „Beide partijen verantwoordelijk houden voor het geweld? Nee”, twitterde zij.

De eerste reactie van Trump op de gewelddadigheden in de stad in Virginia leverden ook al een storm aan kritiek op. Hij liet zich toen in neutrale toon uit over het geweld, zonder daarbij de ultrarechtse betogers te noemen.

Maandag veroordeelde Trump onder grote politieke druk van Democraten en Republikeinen alsnog de rechts-extremisten. Op de persconferentie in New York op dinsdag kwam Trump weer deels terug op die reactie.

Trump toonde op de persconferentie begrip voor rechtse betogers die zaterdag in Charlottesville protesteerden tegen het weghalen van een standbeeld van generaal Robert E. Lee. „Washington en Jefferson hadden ook slaven. Moeten hun standbeelden dan ook weg? Is George Washington volgende week aan de beurt en de week daarna Thomas Jefferson? Waar houdt dit op?”