Trump weigert virtueel verkiezingsdebat

De Amerikaanse president Donald Trump weigert een verkiezingsdebat op afstand met zijn tegenstander Joe Biden. De organisatie had dat voorgesteld, maar de van corona herstellende president voelt daar niets voor. Hij vindt zo’n virtueel debat onacceptabel, zei hij tegen Fox Business Network.

Trump denkt dat hij niet meer besmettelijk is. Hij was vorige week in het ziekenhuis opgenomen nadat bij hem het coronavirus was vastgesteld. Hij is sinds maandagavond weer in het Witte Huis. Hij zegt zich fantastisch te voelen, maar hij wordt nog wel behandeld.

Het geplande debat op 15 oktober is het tweede in een rij van drie in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november. Het eerste debat was kort voordat bleek dat Trump positief was. Biden is tot nu toe negatief.