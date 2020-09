Trump weerspreekt klimaatlessen in Californië

De wetenschap toont aan dat klimaatverandering reëel is en de natuurbranden in Californië verergert. Gouverneur van Californië Gavin Newsom zei dat tegen president Donald Trump, die naar de Amerikaanse staat was afgereisd om zich te laten bijpraten over de talrijke bosbranden.

Trump, ontkenner van klimaatopwarming en tegenstander van het klimaatakkoord van Parijs, reageerde later. „Het zal koeler beginnen te worden, let maar op. Ik denk niet dat de wetenschap dat weet.”

Newsom bedankte Trump voor de hulp van de federale regering bij de brandbestrijding. Hij erkende dat er nog veel werk ligt als het gaat om verbetering van het bosbeheer. Dat is een punt waar Trump vaak op hamert als een manier om de branden sneller onder controle te krijgen.

Joe Biden, Trumps Democratische tegenstrever bij de presidentsverkiezingen in november, noemde zijn rivaal vanuit Washington een „klimaatbrandstichter”. Zijn herverkiezing zou de crisis rond de branden volgens Biden alleen maar verergeren. Het zou dan niemand verbazen als er meer delen van Amerika in brand komen te staan, zei hij.

Biden riep Trump op „verantwoordelijkheid” te nemen. „We hebben een president nodig die de wetenschap respecteert, die begrijpt dat klimaatverandering al schade heeft aangericht.”

Het dodental van de natuurbranden in de westelijke staten Californië, Oregon en Washington is opgelopen tot zeker 26. Tientallen mensen zijn vermist.