Trump weer teruggefloten in verkiezingszaak

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft ook in een beroepszaak tegen de verkiezingsuitslag in de staat Pennsylvania bakzeil gehaald. Een federale rechtbank voor hoger beroep wees een poging af om de goedkeuring van de overwinning van de verkozen president Joe Biden ongedaan te maken.

De Trump-campagne vroeg het Amerikaanse hof van beroep in Philadelphia een hoorzitting te plannen en advocaat Rudy Giuliani toe te staan argumenten naar voren te brengen over vermeende oneerlijkheden bij de stembusgang. Maar de rechters wezen dat af. „Klachten over oneerlijkheid zijn ernstig. Maar een verkiezing oneerlijk noemen, maakt die nog niet zo”, aldus een verklaring.

Het Trump-team kan de zaak nu aanhangig maken bij de hoogste Amerikaanse rechtbank, het Hooggerechtshof in Washington. Advocaten van de Trump-campagne duiden er in een tweet op dat zij dat ook van plan zijn.