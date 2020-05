Trump weer op de golfbaan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich voor het eerst sinds 8 maart weer op een golfbaan vertoond. Zaterdag ging hij naar zijn club niet ver van het Witte Huis, in wat waarnemers vooral zien als een poging om normaliteit uit te stralen.

Een stoet van auto’s vertrok vanaf de ambtswoning van de president naar de Trump National Golf Club in Sterling. De vorige keer dat hij een balletje sloeg was in West Palm Beach in de staat Florida. Hij ontving daar toen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, wiens woordvoerder later besmet bleek te zijn met het coronavirus. Enkele medewerkers van het Witte Huis gingen daarop in quarantaine maar niemand testte positief.

Met zijn uitstapje naar Trump National Golf Club geeft de president gehoor aan de oproep van de baas van zijn corona task force. Deborah Birx riep vrijdag iedereen op dit weekeinde „naar buiten te gaan, te golfen, te tennissen, naar het strand te gaan, maar blijf 1,5 meter afstand houden!”

Hoewel het dodental in de VS de komende dagen de grens van 100.000 passeert, probeert Trump uit te stralen dat de Verenigde Staten op de weg terug zijn naar een normale situatie.