Trump weer boos op sociale-mediagiganten

De Amerikaanse president Trump is dinsdag weer uitgevallen tegen grote ondernemingen die sociale media aanbieden, zoals Facebook, Google en Twitter. Hij herhaalde zijn beschuldigingen dat via de zoekfuncties er een mediabeleid is dat is gericht tegen hem en zijn aanhang en tegen de Republikeinen. Hij beschuldigde de mediagiganten er ook van dat ze het de Trump-aanhang steeds moeilijker maken hem te volgen.

De grote ondernemingen hebben in de afgelopen maanden laten weten dat ze „verdachte” sites hebben verwijderd die betrokken waren in het verspreiden van ‘misinformatie’, onder meer in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.