Trump weer boos op rechters

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag uitgehaald naar het hof van beroep dat zijn omstreden tijdelijke inreisverbod afwees. Trump maakte duidelijk de uitspraak in „zulke gevaarlijke tijden” onverantwoord te vinden.

Het ‘9th Circuit Court’ in San Francisco, dat de zaak in hoger beroep behandelde, oordeelde maandag dat belangrijke delen van Trumps decreet terecht zijn geblokkeerd door een lagere rechter. De president wil inwoners van zes overwegend islamitische landen tijdelijk weren uit de VS.

Het hof stelde dat de president onvoldoende had gemotiveerd waarom het toelaten van mensen uit de betreffende landen schadelijk is voor de VS. Ook zou sprake zijn van discriminatie op grond van nationaliteit.

Het besluit van de rechters viel slecht bij Trump. „Zoals voorspeld heeft het negende circuit het weer geflikt”, schreef hij op Twitter. „Een uitspraak tegen het inreisverbod in zulke gevaarlijke tijden in de geschiedenis van ons land.”