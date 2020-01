Trump: we wilden oorlog juist voorkomen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de dodelijke aanval verdedigd op de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die een van de machtigste mannen in Iran was. „We kwamen afgelopen nacht in actie om een oorlog te voorkomen, niet om een oorlog te beginnen”, zei de president.

Trump stelde op een persconferentie dat Soleimani „sinistere” aanvallen aan het voorbereiden was op Amerikaanse diplomaten en militairen. De generaal had volgens Trump ook de hand in een recente raketaanval in Irak, waarbij een Amerikaan omkwam, en de gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad.

De VS schakelden Soleimani uit met een luchtaanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad. „Soleimani pleegt al 20 jaar terreurdaden om het Midden-Oosten te destabiliseren. Wat de VS gisteren deden, had al veel eerder gedaan moeten worden. Dan waren veel levens gered”, aldus de president. Hij benadrukte ook het regime in Teheran niet ten val te willen brengen.