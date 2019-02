President Donald Trump heeft dinsdag, uren voordat hij zich tot het Amerikaanse volk richt met zijn State of the Union-toespraak, via Twitter gewaarschuwd voor de hordes migranten die op de VS afkomen. „Enorme aantallen mensen zijn in aantocht door Mexico in de hoop onze zuidgrens te overspoelen. We hebben extra militairen gestuurd. We bouwen desnoods een menselijke muur. Als we een echte muur hadden, zou dit probleem niet bestaan”, aldus Trump.