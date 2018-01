Trump waarschuwt EU over handelspolitiek

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor de gevolgen van de handelspolitiek die de Unie voert jegens de Verenigde Staten. „Wij kunnen onze producten niet naar binnen krijgen. En toch stuurt Europa ons spullen waar nauwelijks belasting over wordt geheven. Dat is heel oneerlijk.”

Trump deed zijn uitlatingen in een interview met de Britse krant Daily Mail dat zondagavond op de website wordt uitgezonden. Het interview is donderdag opgenomen in Davos waar de wereldleiders bijeen waren voor het World Economic Forum.

De VS zijn met afstand de belangrijkste handelspartner van de EU-lidstaten. Bij hetzelfde interview liet Trump ook weten dat hij nog geen uitnodiging heeft ontvangen voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.