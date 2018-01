Trump: Waarom mensen uit achterlijke landen naar VS?

„Waarom zouden we al deze mensen uit achterlijke landen hierheen halen?” De Amerikaanse president zou die uitspraak hebben gedaan tijdens een ontmoeting met senatoren over het immigratiebeleid in zijn Oval Office. Volgens twee ingewijden doelde Trump op landen zoals Haïti, El Salvador en verscheidene Afrikaanse landen.

De twee bronnen laten aan de de Washington Post weten dat Trump eraan toevoegde dat hij liever mensen uit landen als Noorwegen heeft. De aanwezige senatoren stonden perplex toen ze dat hoorden, stellen ze. De uitspraak leidde vervolgens ook buiten het Witte Huis tot verontwaardiging.

Gevraagd naar Trumps opmerking, laat een woordvoerder van het Witte Huis weten: „Bepaalde politici in Washington kiezen ervoor om voor het buitenland te vechten, maar president Trump zal altijd voor het Amerikaanse volk vechten”.