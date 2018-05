Trump: VS stappen uit nucleair akkoord met Iran

De Verenigde Staten hebben het nucleair akkoord met Iran dinsdag opgezegd. Dat maakt de weg vrij om opnieuw economische sancties te treffen tegen de Islamitische Republiek. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bekendgemaakt tijdens een toespraak in het Witte Huis.

Het akkoord stelde volgens Trump Iran in de gelegenheid door te gaan met het verrijken van plutonium en het ontwikkelen van een kernwapen. „Deze desastreuze overeenkomst gaf Iran miljarden dollars. We hebben bewijs dat Irans belofte om op te houden met het maken van een kernwapen een leugen was, zoals Israël deze week liet zien”, zei hij. Als de overeenkomst in stand blijft, dan zal er snel een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten ontstaan, aldus Trump.

BREAKING: President Trump withdraws US from Iran nuclear deal and says that "America will not be held hostage to nuclear blackmail." https://t.co/eTI8SnZ7aw https://t.co/VHJZPBjsbL — CNN (@CNN) 8 mei 2018

Eerder op de dag meldde The New York Times dat Trump zijn Franse collega Emmanuel Macron telefonisch op de hoogte had gesteld van zijn besluit om uit het verdrag te stappen.

Dat de VS zich niet langer gehouden voelden aan de deal en Iran weer sancties gaan opleggen, werd verwacht. Trump zei in het verleden bij herhaling dat hij de overeenkomst die door zijn voorganger Barack Obama en vijf andere wereldmachten in 2015 met Iran werd gesloten een onding te vinden. Iran beloofde destijds zijn kernprogramma tot een minimum te beperken in ruil voor opheffing van de internationale sancties, waardoor de economie weer zou opbloeien.

Hoewel Duitsland, Frankrijk en de EU, in navolging van het internationale atoomwaakhond IAEA, menen dat Teheran zich aan de beloftes heeft gehouden en alleen nog uranium verrijkt om aan de energiebehoefte te voldoen of voor medische doeleinden, twijfelt Trump daaraan. Vorige week maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bekend dat de inlichtingendienst bewijzen heeft gevonden dat Iran heeft gelogen en op een andere plek is doorgegaan met het ontwikkelen van kernwapens.