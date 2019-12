Trump: VS dicht bij ‘grote deal’ met China

De Verenigde Staten zijn heel dicht bij een grote handelsdeal met China. Dat liet president Donald Trump weten op Twitter. Volgens Trump willen beide partijen graag een handelsovereenkomst sluiten.

Daarmee lijken beide economische grootmachten verdere toenadering te hebben gevonden in het slepende handelsconflict. Komende zondag zouden nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen ingaan. Naar verluidt hebben Amerikaanse onderhandelaars de Chinezen aangeboden deze te schrappen in ruil voor toezeggingen door Peking bij aankopen van Amerikaanse landbouwproducten. Ook zou Washington bereid zijn om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met wel de helft te verlagen, meldden bronnen aan zakenkrant The Wall Street Journal.

Op de financiële markten vielen de positieve geluiden aan het handelsfront in goede aarde. Op de beurzen in Europa en New York waren duidelijke plussen te zien.