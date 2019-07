Trump: VS beleven beste periode in de geschiedenis ooit

De Amerikaanse president Donald Trump noemt dit de beste periode ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dat zei hij tijdens zijn toespraak voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag in Washington.

Trump hield een toespraak waarin hij meerdere malen benadrukte hoe geweldig hij de VS vindt. Hij begon met een korte samenvatting van de geschiedenis en vervolgde met het opsommen van Amerikaanse prestaties, zoals de bouw van het eerste vliegtuig. De president ging ook in op ruimtevaartplannen. „We gaan snel terug naar de maan en we planten binnenkort een vlag op Mars.”

Trump

De toespraak was anders dan voorgaande jaren. Trump wilde graag een grotere zichtbaarheid van het leger. Daarom waren pantservoertuigen te zien en vlogen militaire vliegtuigen over.