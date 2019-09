Trump vroeg naar onderzoek Biden

President Trump heeft in een telefoongesprek in juli zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski gevraagd of de voormalige vicepresident Joe Biden destijds een onderzoek heeft getorpedeerd naar een onderneming waar diens zoon werkte. Dit staat in een samenvatting van het onderhoud die de Amerikaanse regering heeft vrijgegeven.

„Er wordt veel gesproken over de zoon van Biden...dat (vicepresident) Biden een onderzoek van aanklagers stopte en veel mensen willen daar meer over weten, dus alles wat justitie kan doen, zou fantastisch zijn. Biden schepte er over op dat hij de vervolging stopte, dus daar zou u naar kunnen kijken”, zei trump tegen Zelenski.

Biden heeft in een vraaggesprek in 2018 bij de denktank Council On Foreign Relations gezegd dat hij de Oekraïense president Porosjenko er in 2016 toe bracht binnen 6 uur tijd een aanklager te ontslaan. Die deed onderzoek naar een onderneming waar Joe Bidens zoon Hunter werkte.