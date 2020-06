‘Trump vroeg coronataskforce niet om minder te testen’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn coronataskforce niet gevraagd om minder tests uit te voeren. Dat zeggen vier belangrijke leden van de werkgroep die werden gehoord in het Huis van Afgevaardigden. Trump heeft de afgelopen dagen juist gesuggereerd dat er minder moet worden getest.

De president wil dat er minder tests worden uitgevoerd, zodat er minder besmettingen worden vastgesteld. Het hoofd van het team, dokter Anthony Fauci, zei dat er juist wordt ingezet op meer tests.

Fauci zegt zich zorgen te maken over het snel stijgende aantal besmettingen in staten als Texas, Florida en Arizona. De komende weken worden cruciaal in het bestrijden van het virus op die plekken, aldus de arts.

De gezondheidsexperts waarschuwen dat de strenge lockdownmaatregelen weer ingevoerd kunnen worden als het aantal besmettingen blijft stijgen.