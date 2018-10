Trump: vrijgelaten Brunson naar Witte Huis

De Amerikaanse predikant Andrew Brunson brengt vermoedelijk zaterdag een bezoek aan het Witte Huis. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump, die zich heeft ingezet voor de vrijlating van zijn landgenoot.

Brunson kwam vrijdag op vrije voeten en heeft Turkije inmiddels verlaten. Een getuige meldt dat het vliegtuig met de geestelijke is opgestegen in Izmir. Zijn advocaat zei op het vliegveld tegen journalisten dat zijn cliënt eerst naar Duitsland gaat en later verder reist naar de Verenigde Staten. Het Witte Huis meldt dat Brunson zaterdag wordt verwacht op luchtmachtbasis Andrews in Maryland.

Volgens Trump heeft de evangelische geestelijke „enorm geleden” onder zijn vervolging in Turkije. Daar moest hij voor de rechter verschijnen op verdenking van banden met terreurorganisaties. Hij kon vrijdag na zijn veroordeling Turkije verlaten, een dag nadat het Amerikaanse NBC News op basis van anonieme bronnen had bericht dat een geheime deal was gesloten over de vrijlating van Brunson.

De Amerikaanse president stelt dat het bericht niet klopt. Volgens Trump was geen sprake van een deal met Turkije.