Trump vrijdag naar de dokter

Donald Trump krijgt vrijdag zijn eerste medische keuring als president. Het onderzoek volgt op zorgen die zijn gerezen nadat hij moeite had om woorden goed uit te spreken tijdens een belangrijke toespraak. In een spraakmakend boek dat over Trumps Witte Huis verscheen, wordt hij neergezet als ongeconcentreerd en kinderlijk.

Er bestaan geen regels voor de medische keuring van een president, die veelal eens per jaar wordt gedaan. Vorige presidenten werden getest op gewicht, bloeddruk en cholesterol. Trump wordt niet psychiatrisch onderzocht, meldde het Witte Huis eerder deze week.

Trump kan zelf bepalen welke informatie hij uit het onderzoek naar buiten wil brengen, hoewel de onderzoekende arts vrijdag wel met een verklaring komt.

Voordat hij verkozen werd, meldde zijn eigen arts dat Trump „de gezondste persoon ooit was die wordt gekozen tot president”.