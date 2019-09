Trump: vredesoverleg met Taliban is ‘dood’

Wat de Amerikaanse president Donald Trump betreft zijn de vredesonderhandelingen over Afghanistan met de Taliban „dood”. Dat zei Trump bij het Witte Huis over de gevorderde gesprekken die al lange tijd met de Taliban worden gevoerd, maar waar afgelopen weekend de stekker uit is getrokken.

Trump maakte zaterdag bekend een geheime ontmoeting met Talibanleiders in Camp David af te blazen. Dat gebeurde nadat de Taliban de verantwoordelijkheid hadden opgeëist voor een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Die kostte een Amerikaanse militair en elf andere mensen het leven.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei daarna nog open te staan voor een vredesakkoord, mits de Afghaanse opstandelingen hun afspraken nakomen. Maar Trump is minder optimistisch. De president benadrukt, net als Pompeo zondag overigens, dat de Taliban de afgelopen dagen zware verliezen hebben geleden.

Het vredesoverleg was al vergevorderd. Trump wilde daarin onder meer de terugtrekking regelen van de Amerikaanse troepen. Hij wil de militairen ook zonder een akkoord uit het land halen. „We willen er weg, maar we gaan er weg op het juiste moment”, aldus Trump.