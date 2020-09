Trump vraagt rechter om toestemming voor verbod op WeChat

De Chinese chatapp WeChat is een gevaar voor de nationale veiligheid en moet om die reden verboden worden. Dat is de mening van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft een rechter in San Francisco gevraagd een verbod op de app van de Chinese techreus Tencent alsnog toe te staan.

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde eerder aan dat het de appstores van Apple en Google vanaf zondag verboden zou zijn WeChat aan te bieden. De rechtbank oordeelde daarop dat het verbod de vrijheid van meningsuiting mogelijk te veel inperkt.

Veel Chinees sprekende Amerikanen zijn voor hun communicatie met vrienden in de VS en China afhankelijk zijn van de chatapp. Doordat China veel westerse apps en sociale media aan banden heeft gelegd, is WeChat voor veel mensen namelijk de enige optie om berichtjes te sturen naar vrienden en kennissen in het Aziatische land. WeChat heeft in de VS zo'n 19 miljoen actieve gebruikers. Wereldwijd maken meer dan 1 miljard mensen gebruik van de app.

In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen stelt Trump zich steeds harder op richting China. De president pleitte ook voor een verbod op filmpjesapp TikTok van het Chinese techbedrijf ByteDance. Volgens de Amerikaanse overheid verzamelen Chinese apps te veel gegevens over gebruikers, die worden gedeeld met de Chinese overheid.