Trump vraagt Pompeo af te zien van Korea-reis

Donald Trump heeft buitenlandminister Mike Pompeo vrijdag op Twitter gevraagd af te zien van diens voorgenomen reis naar Noord-Korea. De Amerikaanse president vindt dat op dit moment niet opportuun omdat hij het gevoel heeft dat Washington onvoldoende progressie boekt bij het opgeruimd krijgen van het kernwapenarsenaal op het Koreaans schiereiland.

„Bovendien geloof ik door onze veel onbuigzamer opstelling in de handel met China niet dat zij bijdragen aan het proces van denuclearisering, zoals eerder wel het geval was. Minister Pompeo ziet ernaar uit in de nabije toekomst naar Noord-Korea te gaan, zeer waarschijnlijk nadat onze handelsrelatie met China is veranderd. Ondertussen wil ik Voorzitter Kim graag de hartelijke groeten doen en mijn respect betuigen. Ik hoop hem snel te ontmoeten.”

Pompeo zou volgende week naar Pyongyang vliegen in gezelschap van Steve Biegun, de nieuwe afgezant voor Noord-Korea.