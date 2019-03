Trump vraagt Congres 8,6 miljard voor muur

President Donald Trump gaat maandag het Amerikaanse Congres vragen om 8,6 miljard beschikbaar te stellen voor de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. De Democraten die tegen een verdere uitbreiding van de muur zijn, hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Het is daarom niet waarschijnlijk dat het voorstel het haalt.

In februari riep Trump de noodtoestand uit om de muur te kunnen bouwen. Door afkondiging van de noodtoestand kon Trump buiten het Congres om geld weghalen bij onder meer Defensie en het budget voor rampenbestrijding. Eind februari was er in het Huis een meerderheid om een einde te maken aan de noodtoestand.

De resolutie gaat nu naar de senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. De verwachting is dat het wetsontwerp ook daar zal worden aangenomen, omdat meerdere dissidente Republikeinen moeite hebben met de noodtoestand die Trump heeft uitgeroepen.

Trump heeft overigens al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als het wetsontwerp door beide kamers komt.