Trump voorziet aanval Iran op Amerikanen in Irak

De Amerikaanse president denkt dat Iran en zijn bondgenoten een aanval op Amerikaanse troepen of eigendommen in Irak voorbereiden. Hij waarschuwde woensdag via Twitter dat Iran in dat geval een „hoge prijs” zal betalen.

„Op basis van informatie en overtuiging” verklaarde de president dat Iran en zijn bondgenoten een „verrassingsaanval” aan het voorbereiden waren. Hij gaf verder geen details.

De VS voerden vorige maand luchtaanvallen uit op vijf wapenopslagplaatsen van door Iran gesteunde sjiitische milities in Irak. Dat gebeurde als vergelding voor raketbeschietingen door die milities van de luchtmachtbasis Kamp Taji, ten noordwesten van Bagdad. Daarbij kwamen twee Amerikanen en een Brit om het leven.