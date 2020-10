Trump voor vertrek naar ziekenhuis: ‘ik maak het goed’

De met het coronavirus besmette Amerikaanse president Donald Trump heeft kort na aankomst bij het ziekenhuis een korte videoboodschap gepubliceerd op Twitter. „Ik ga naar het ziekenhuis, maar ik maak het goed, ook Melania maakt het goed. Dank voor uw steun, ik zal het niet vergeten.”

Trump is op eigen kracht in de presidentiële helikopter gestapt die hem naar het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, even buiten Washington, bracht. Dat was te zien op beelden van Amerikaanse nieuwszenders.

De president ging bij het aan boord gaan gekleed in zijn gebruikelijke pak en hij droeg een mondkapje. Hij ging niet in op vragen van verslaggevers bij het Witte Huis. Na een vlucht van enkele minuten stapte de president uit bij het ziekenhuis en ging naar binnen. Hij bracht een saluut, maar sprak ook daar verder met niemand.

Trump is uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis, vlak bij de hoofdstad Washington, nadat artsen hem dat hadden aangeraden. Trump kan dan meteen de juiste zorg krijgen, mocht dat nodig zijn.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft gezegd dat Trump zijn presidentiële bevoegdheden niet aan vice-president Mike Pence heeft overgedragen. In de Amerikaanse grondwet is geregeld dat wanneer de president niet bij machte is de taken uit te voeren, de vice-president dan het gezag overneemt. Pence testte vrijdag negatief op het coronavirus.

Trump zal de komende dagen vanuit het ziekenhuis werken, aldus de woordvoerster van het Witte Huis. Hij zal in een speciale suite verblijven. De president zou lichte koorts hebben, is van een ingewijde vernomen.

Eric Trump, een van de zonen van de president, riep via Twitter de Amerikanen op te bidden voor zijn vader.