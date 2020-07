‘Trump volledig op de hoogte van Russische Talibanpremies’

De Amerikaanse president Donald Trump is volledig op de hoogte gebracht van de informatie over premies die Rusland zou hebben betaald aan Talibanstrijders voor het doden van Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Dat meldt de nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien. Eerder woensdag noemde Trump de berichten over de premies „nepnieuws”. Trump stelt op Twitter dat de berichten slechts bedoeld zijn om hem en de Republikeinse partij te beschadigen.

De Washington Post meldde zondag dat Russische premies die werden aangeboden aan Talibanstrijders om coalitietroepen in Afghanistan te vermoorden, zouden hebben geleid tot de dood van verschillende Amerikaanse militairen.

Dat zou blijken uit inlichtingen die zijn verzameld door Amerikaanse militairen tijdens verhoren van militanten die de afgelopen maanden zijn gevangengenomen. The New York Times onthulde dat de president daarover in februari schriftelijk zou zijn geïnformeerd.

„De geheime bron bestaat waarschijnlijk helemaal niet”, twitterde Trump over het bericht in The New York Times. „Net als het hele verhaal.” Trump riep de krant op zijn bron prijs te geven. „Weer een canard!”, besloot de president zijn bericht op Twitter.

Nationale veiligheidsadviseur O’Brien wilde niet zeggen of de informatie die Trump woensdag kreeg onderdeel was van de eerdere briefing in februari. „De president is volledig op de hoogte gesteld”, zei hij, „we doen geen mededelingen over schriftelijke, vertrouwelijke documenten.”

Dinsdag gaf het Witte Huis een briefing over de zaak aan enkele commissieleden uit het Congres, het Amerikaanse parlement. Volgens de voorman van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Steny Hoyer is tijdens de briefing van het Witte Huis niet gezegd dat de informatie ongeloofwaardig was.

De Democraten willen nu dat het hele parlement wordt geïnformeerd. De Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen in november, Joe Biden, overweegt een geheime briefing over de affaire aan te vragen.