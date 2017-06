Trump: volledig in het gelijk gesteld

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verheugd gereageerd op de verklaring van de ontslagen FBI-directeur James Comey dat hij geen verdachte was in het onderzoek naar de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 door de Russen. Dat liet Trumps advocaat weten naar aanleiding van de geschreven getuigenis van Comey, die woensdag werd gepubliceerd.

„De president is verheugd dat meneer Comey publiekelijk heeft bevestigd dat de president niet onder verdenking stond”, aldus de advocaat. „De president voelt zich volledig in het gelijk gesteld.”