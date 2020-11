Trump voert in hoog tempo campagne in dagen voor verkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump haalt in de laatste twee dagen voor de verkiezing alles uit de kast om kiezers voor zich te winnen. Hij heeft op zondag en maandag in totaal tien campagnebijeenkomsten gepland in belangrijke staten.

De Republikein Trump reist naar de staten waar zijn politieke lot waarschijnlijk zal worden beslist. Hij voert zondag campagne in Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia en Florida. Een dag later staan twee campagnebijeenkomsten gepland in Michigan en gaat hij ook naar North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin.

De laatste campagnebijeenkomst moet maandagavond plaatsvinden in Grand Rapids (Michigan). Dat was ook de laatste stop van Trump tijdens zijn campagne in 2016. Hij zorgde daarna voor een verrassing door te winnen in Michigan, Pennsylvania en Wisconsin, drie staten die bekendstonden als bolwerken van de Democraten.

Als Trump dit keer verliest, zou hij de eerste president sinds George H.W. Bush in 1992 zijn die geen tweede termijn krijgt. Hij staat ruim achter in landelijke peilingen, maar dat zegt volgens experts niet zoveel. Trump kreeg in 2016 ook miljoenen stemmen minder dan Hillary Clinton, maar belandde toch in het Witte Huis. Dat komt omdat kandidaten niet de meeste stemmen, maar de meeste kiesmannen nodig hebben om te winnen.

Wie de meeste stemmen krijgt in een staat, krijgt doorgaans ook alle kiesmannen die daar zijn te verdelen. Daardoor hebben kandidaten weinig reden om campagne te voeren in een staat waar ze vrijwel zeker gaan winnen of verliezen. Zo gaat Trump de komende dagen niet Californië, waar de meeste kiesmannen (55 van de 538) zijn te verdelen. Die staat gaat vrijwel zeker naar zijn rivaal Joe Biden. Die Democraat laat zich op zijn beurt niet zien in het grote Texas (38 kiesmannen), ondanks een smeekbede van lokale partijgenoten die denken dat hij er wel kans maakt.

Oud-vicepresident Biden bezoekt kort voor de verkiezing veel minder staten dan Trump. Hij richt zich in de dagen voor de verkiezingen op Pennsylvania. De Democraat heeft eerder uitgehaald naar de wijze waarop zijn rivaal campagne voert. Hij vindt dat Trump onverantwoord bezig is door tijdens de coronacrisis grote bijeenkomsten met aanhangers te houden.

Veel kiezers wachten de verkiezingsdag niet af. Een recordaantal van 92 miljoen mensen heeft al gestemd, bijvoorbeeld via de post. In sommige staten moeten poststemmen die in de dagen na de verkiezingen binnenkomen ook nog worden meegeteld. Dat kan tot gevolg hebben dat de verkiezingsuitslag langer op zich laat wachten.

Trump, die poststemmen vaak afschildert als fraudegevoelig, nam daar zaterdag al een voorschot op. „Jullie moeten straks weken wachten”, zei hij tegen kiezers in Pennsylvania. Hij voorspelde dat het een „gekkenhuis” zal worden in de VS als de definitieve uitslag te lang op zich laat wachten.