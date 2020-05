Trump voelt zich veiliger door gebruik malariamedicijn

De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich beter beschermd tegen het coronavirus doordat hij dagelijks een pil hydroxychloroquine slikt. Dat is een medicijn tegen malaria en de werking tegen het coronavirus is niet bewezen.

Trump zei maandag dat hij het middel uit voorzorg al anderhalve week slikt. Iedere dag een pilletje. „Het is een persoonlijke keuze die iedereen zelf moet maken”, aldus de president dinsdag. Eerder zei hij dat zijn dokter had aangegeven geen kwaad te zien in het gebruik van het middel.

Hydroxychloroquine, ook Plaquenil genoemd, is tientallen jaren geleden ontwikkeld als middel tegen malaria en ook tegen reumatische artritis en auto-immuunaandoeningen. Studies in China en Frankrijk hebben aangetoond dat het middel in combinatie met antibiotica tegen corona kan helpen, maar die onderzoeken waren te beperkt om als bewijs te dienen. Het middel kan schade aan de longen veroorzaken en ook aan andere organen bij overmatig gebruik.