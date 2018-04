„Trump voelde zich misleid na uitwijzingen”

De Amerikaanse president Donald Trump voelde zich misleid door zijn eigen medewerkers nadat de VS tientallen Russische diplomaten hadden uitgewezen. Hij dacht kennelijk dat andere landen ongeveer evenveel Russen de deur zouden wijzen als Washington, zei een hoge regeringsbron tegen The Washington Post.

De diplomatieke strafmaatregel volgde op de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Trump kreeg vooraf van zijn medewerkers te horen dat zijn land ongeveer evenveel Russen zou uitwijzen als de Europese bondgenoten van de VS. „We zullen hun aantallen evenaren”, zei Trump volgens de bron. „We nemen niet het voortouw. We evenaren.”

De president ontstak in woede toen hij ontdekte dat Frankrijk en Duitsland veel minder diplomaten uitwezen dan de zestig die de VS moesten verlaten. Hij kreeg toen te horen dat de Europeanen in totaal ongeveer evenveel Russen wegstuurden als de VS. „Het totaal interesseert me niet”, reageerde Trump, die volgens de bron aangaf dat hij op het verkeerde been was gezet.