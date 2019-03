Trump: vliegtuigen zijn te complex geworden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich gemengd in de discussie over vliegveiligheid. Hij zegt op Twitter dat vliegtuigen te complex zijn geworden voor piloten.

De uitspraken van Trump volgen op de vliegtuigcrash in Ethiopië. Daar vielen 157 doden toen een Boeing 737 MAX 8 crashte. Inmiddels hebben verscheidene landen besloten het toestel aan de grond te houden.

De Amerikaanse president beklaagt zich in de nasleep van de crash over onnodige innovatie. „Ik zie het de hele tijd bij veel producten. Ze gaan altijd één onnodige stap verder, terwijl ouder en simpeler vaak veel beter is”, twittert Trump. „Er moeten in een fractie van een seconde beslissingen worden genomen en de complexiteit veroorzaakt gevaar.”

Trump stelt dat toestellen tegenwoordig geen piloten meer nodig hebben maar computerwetenschappers. „Ik weet niet hoe het zit met jullie, maar ik zou Albert Einstein niet als mijn piloot willen hebben. Ik wil professionele vliegeniers die eenvoudig en snel de controle over een toestel kunnen overnemen.”