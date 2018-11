Trump vindt situatie in Kertsj niet leuk

Donald Trump is niet te spreken over wat er gebeurd is tussen Oekraïne en Rusland in de zee-engte bij de havenstad Kertsj op De Krim. De Russen namen daar drie Oekraïense boten in beslag omdat die volgens Moskou de territoriale wateren waren binnengedrongen.

„We vinden het in elk geval niet leuk wat daar aan de hand is”, zei de Amerikaanse president maandag tegen verslaggevers in het Witte Huis. „Hopelijk komt alles op zijn pootjes terecht”. Trump vertelde dat de Europese leiders zich buigen over de situatie in Kertsj. „Ze zijn er niet gelukkig mee. We werken er allemaal tezamen aan”.

Rusland heeft tot dusver geen gehoor gegeven aan de oproepen de aan de ketting gelegde schepen en de bemanning te laten gaan. Moskou beschuldigt Kiev ervan met westerse bondgenoten samen te spannen om een conflict uit te lokken.