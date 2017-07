Trump vindt opmerkingen Scaramucci ongepast

President Donald Trump heeft zich gedistantieerd van de laatdunkende opmerkingen van Anthony Scaramucci over stafchef Reince Priebus en strateeg Steve Bannon. De maandag vertrokken communicatiedirecteur van het Witte Huis had vorige week in een interview met The New Yorker de eerste weggezet als „paranoïde schizofreen” en betichtte de ander van „zelfpijperij”.

„De president is absoluut van mening dat Anthony’s uitlatingen ongepast zijn voor iemand in die functie en hij wilde daar generaal Kelly niet mee belasten”, zei woordvoerster Sara Sanders maandag, enkele uren nadat John Kelly officieel aan het werk was gegaan als de nieuwe stafchef van het Witte Huis.