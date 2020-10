Trump vindt muteknop tijdens debat gestoord

President Donald Trump is het absoluut niet eens met de maatregel om de microfoon af en toe uit te zetten tijdens het aanstaande debat tussen hem en zijn rivaal Joe Biden.

De organisatie van het debat heeft besloten donderdag de microfoon van de ene kandidaat op ‘mute’ te zetten tijdens de eerste twee minuten als de ander een onderwerp introduceert. Daarna mogen ze weer interrumperen. Het eerste debat tussen Trump en Biden op 29 september mondde uit in chaos door de talrijke interrupties, vooral van de kant van Trump.

„Dit hele ding is gestoord” zei Trump dinsdag tegen nieuwszender Fox over de maatregel. Hij zei dat de commissie die de debatten organiseert hem in 2016 „oneerlijk” tot zwijgen had gebracht. „Deze mensen zijn geen goede mensen.”

Debatleider Kristen Welker trekt Biden volgens Trump voor. Hij noemde haar „vreselijk” en „totaal partijdig”. Volgens de president is er „niets eerlijks” aan het debat in Tennessee, het laatste voor de verkiezingen van 3 november.

Eigenlijk zouden er drie debatten zijn, maar Trump haakte af nadat was besloten dat het vanwege zijn coronabesmetting een digitaal debat moest zijn.