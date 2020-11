Trump viert beursrecord in ultrakorte toespraak

De Amerikaanse president Trump verscheen dinsdag onverwacht en heel kort in de perszaal van het Witte Huis. Hij feliciteerde „iedereen” met de Dow-Jonesindex, die kort daarvoor voor het eerst boven de 30.000 punten was uitgekomen. Ook zei hij het „absoluut ongelooflijk” te vinden wat er gebeurt op het front van de vaccins tegen het coronavirus.

Het cijfer 30.000 is „heilig”, aldus Trump. Niemand had volgens hem gedacht dat de beursmeter waarin dertig grote Amerikaanse bedrijven zijn opgenomen die grens ooit zou doorbreken. Hij verwees naar andere beursrecords tijdens zijn ambtstermijn en bedankte en feliciteerde de mensen in zijn regering die „zo hard hebben gewerkt”.

Trump, die de verkiezingen heeft verloren maar dat nog niet heeft erkend, heeft al weken geen vragen van journalisten beantwoord. Ook nu deed hij dat niet. Dinsdag bevestigden twee staten dat Joe Biden er de verkiezingen heeft gewonnen.