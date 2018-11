Trump verzoenend en dreigend

De Republikeinse president Donald Trump heeft de Democraten samenwerking aangeboden, maar hen tegelijkertijd onder druk gezet om geen onderzoek te doen naar zijn handelen.

„Ik zou graag eenheid willen zien. Op veel punten kunnen we het goed vinden”, zei Trump. Hij voegde eraan toe dat hij niet met de Democraten zal samenwerken als die hem „kwellen” met onderzoeken naar zijn regering. Hij dreigde met wraakacties als de Democraten onderzoek gaan doen naar het politieke en financiële handelen van de president en zijn entourage.

Belastingpapieren

Als de Democraten hun nieuw verworven meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan gebruiken om allerlei onderzoeken naar bijvoorbeeld de belastingpapieren van de president te doen, zal dat volgens hem niet onbeantwoord blijven. „Dan zullen wij gedwongen zijn om onderzoeken te overwegen naar alle lekken van geheime informatie vanuit de Senaat”, aldus Trump via Twitter. Het was zijn eerste inhoudelijke reactie op de verkiezingsuitslag.

Trump vindt dat zijn Republikeinse Partij lof verdient voor de verkiezingsuitslag. Over „pratende hoofden” op televisie die daar anders over denken, zegt Trump dat ze aan „nepnieuws” doen. In een televisietoespraak dreef hij woensdag de spot met niet verkozen Republikeinse politici die hem op afstand hielden tijdens de campagne voor de tussentijdse verkiezingen.

Voor Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, had Trump opmerkelijk warme woorden. „In alle eerlijkheid, Nancy Pelosi verdient het om tot voorzitter te worden verkozen door de Democraten. Als ze het haar lastig maken, zullen we misschien wat Republikeinse stemmen toevoegen. Ze heeft deze grote eer verdiend”, twitterde de president.

Pence

Het ziet ernaar uit dat president Trump en vicepresident Mike Pence voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 opnieuw gaan samenwerken. Op een persconferentie vroeg Trump woensdag aan Pence of hij over twee jaar opnieuw zijn running mate wil zijn. Na de vraag knikte Pence met zijn hoofd en begon hij te lachen. „Het antwoord is ja”, zei Trump vervolgens.