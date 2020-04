Trump verwacht tot 65.000 coronadoden in de VS

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat het aantal doden in de VS door het coronavirus tussen de 60.000 tot 65.000 uitkomt. Eerdere voorspellingen gingen uit van minstens 100.000 sterfgevallen. Elke dode is er een te veel, benadrukte Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

„Ik denk dat we hopelijk aanzienlijk onder de 100.000 blijven. Op dit moment gaan we waarschijnlijk richting 60.000, misschien 65.000”, aldus de president.

Het aantal geregistreerde coronapatiënten in de VS bedraagt bijna 700.000. Het aantal geïnfecteerden dat overleed aan het longvirus nadert de 37.000, onder wie inmiddels meer dan 17.000 New Yorkers.