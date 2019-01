Trump verwacht snel ontmoeting met Kim

Donald Trump heeft woensdag tegen verslaggevers in het Witte Huis gezegd dat hij opnieuw een fijne brief heeft gekregen van Kim Jong-un en dat hij verwacht de Noord-Koreaanse leider binnenkort te ontmoeten. Haast is er niet bij een tweede top. De Amerikaanse president verdedigde zijn onderhandelingen met Kim en zei nooit nadruk te hebben gelegd op de snelheid waarmee Pyongyang het land kernwapenvrij moet maken.

„We hebben een heel goede verstandhouding gekregen”, aldus Trump, daags nadat Kim had gedreigd zijn atoombommen te houden als de VS de sancties niet zouden verlichten. Hij zei ook dat er een „grote omvangrijke oorlog in Azië” zou zijn geweest als hij in juni niet had gepraat met Kim in Singapore. Beiden willen volgens Trump echt iets doen om de spanning te verminderen.

Trump kondigde aan dat Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen tijdens een bijeenkomst met toonaangevende Congresleden, zowel Democraten als Republikeinen, een pleidooi zullen houden voor het optrekken van een muur op de grens met Mexico. Hij toonde tevens bereidheid te werken aan een regeling voor de zogenoemde dreamers. Deze kwamen ooit als minderjarig kind van ongewenste vreemdelingen de VS binnen en verdienen volgens velen een legale status.

Trumps eis van 5 miljard dollar op de nieuwe begroting voor de bouw van de muur leidde bijna twee weken geleden tot sluiting van veel overheidsdiensten. Honderdduizenden ambtenaren zitten in afwachting van het einde van de ‘shutdown’ thuis, anderen moeten doorwerken zonder betaald te krijgen.