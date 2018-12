Trump verwacht ontmoeting met Kim begin 2019

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht in januari of februari weer om de tafel te zitten met Kim Jong-un. Hij zei tegen journalisten dat wordt gekeken naar drie mogelijke locaties voor zijn tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator.

De mannen troffen elkaar eerder dit jaar voor het eerst. Ze spraken op een historische top in Singapore af werk te maken van denuclearisatie op het Koreaanse schiereiland. „We kunnen het goed met elkaar vinden. We hebben een goede relatie”, zei Trump na de G20-top aan boord van Air Force One.

De afspraken die zijn gemaakt in Singapore moeten nog wel worden uitgewerkt en dat proces verloopt stroef. Vicepresident Mike Pence zei vorige maand tegen NBC News dat de Noord-Koreanen voorafgaande aan de tweede top met Trump en Kim nog geen lijst hoeven aan te leveren van al hun kernwapens.

Pence beklemtoonde wel dat de tweede top met de leiders een concreet plan moet opleveren. Dat plan moet onder meer voorzien in de ontmanteling van alle kernwapens en inspecties in Noord-Korea.