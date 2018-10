Trump verwacht „great deal” met China

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht een „great deal” met China te kunnen sluiten, maar herhaalt zijn dreigement van nieuwe invoerrechten als zo’n profijtelijke handelsovereenkomst uitblijft.

Dat zei Trump maandagavond tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox. „Ik denk dat we een geweldige deal met China gaan sluiten en die moet goed zijn, want zij hebben ons land leeggezogen”, aldus de president. Hij zou het liefst zo snel mogelijk tot een handelsakkoord komen, maar China is volgens hem daarvoor nog niet klaar. Hij ging daar verder niet op in.

De Verenigde Staten hebben tot dusver invoerrechten op Chinese importgoederen ter waarde van 250 miljard dollar opgelegd. „En ik voeg daar 267 miljard dollar aan toe als we geen akkoord sluiten”, waarschuwde Trump. China heeft als reactie tot dusver invoerrechten op 110 miljard dollar aan Amerikaanse goederen ingesteld.

Volgens persbureau Bloomberg bereidt Washington invoerrechten op alle resterende importgoederen voor, die begin december van kracht zouden moeten worden als gesprekken tussen Trump en de Chinese leider Xi Jinping mislukken.

Beide wereldleiders worden volgende maand verwacht op een bijeenkomst van de G20 in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageert terughoudend op de uitlatingen van Trump. Volgens een woordvoerder moet een handelsakkoord voor beide landen voordelen bieden. Als dat niet mogelijk is, dan heeft China volgens de zegsman er volledig vertrouwen in dat het land op eigen kracht de hervormingen kan voortzetten en zichzelf kan blijven ontwikkelen.