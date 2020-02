Trump-vertrouweling Stone krijgt ruim 3 jaar cel

Roger Stone (67), vriend, adviseur en ex-campagnemedewerker van president Trump, is veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Hij kreeg de straf voor het liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het ongepast beïnvloeden van getuigen.

Stone werd in november schuldig bevonden wegens zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump. Aanklagers wilden dat Stone tussen de zeven en negen jaar cel zou krijgen.

De Amerikaanse president Trump bemoeide zich daarna met de zaak en maakte zich boos. Minister van Justitie William Barr besloot in te grijpen. Zijn ministerie stelde dat de eis buitensporig hoog was en lager moest worden. De vier aanklagers die op de zaak zaten besloten de zaak uit handen te geven na de ministeriële inmenging.

De onder president Obama aangestelde federale rechter Amy Berman Jackson deed uitspraak. Ze noemde Stone „een bedreiging voor onze democratie”. In de aanloop naar zijn zaak had Stone zich volgens de rechter bovendien „bedreigend en intimiderend” gedragen richting de rechtbank door bepaalde foto’s via social media te verspreiden.

Stone kreeg ook een boete van omgerekend ruim 18.500 euro.