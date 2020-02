Trump-vertrouweling Roger Stone krijgt straf te horen

Roger Stone (67), vriend, adviseur en ex-campagnemedewerker van president Trump, hoort donderdag rond 16.00 uur Nederlandse tijd welke straf hij krijgt. Stone is in november veroordeeld wegens zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek naar Russische connecties van het campagneteam van Trump. President Trump is woedend over de vervolging en veroordeling van Stone en bemoeit zich al twitterend met de rechterlijke macht.

Trumps publieke bemoeienis met de rechtszaak heeft geleid tot grote verontwaardiging en tot conflicten tussen Trump en zijn minister van Justitie, William Barr.

De aanklagers in de zaak tegen Stone waren al boos over Trumps getwitter opgestapt, nadat ze zeven tot negen jaar celstraf hadden geëist wegens liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en ongepaste beïnvloeding van getuigen.

De onder president Obama aangestelde federale rechter Amy Berman Jackson doet de uitspraak. Zij heeft volgens Amerikaanse media aangegeven dat de straf niet onmiddellijk ten uitvoer wordt gebracht. Mogelijk krijgt de zaak een vervolg met een hoger beroep, een nieuw proces of de zaak eindigt met een presidentieel pardon.