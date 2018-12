„Trump vertelt vijftien leugens per dag”

WASHINGTON (ANP ). De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen jaar duizenden onwaarheden verteld. Volgens de factcheckers van The Washington Post bezigde Trump gemiddeld per dag vijftien leugens en zette hij daarmee „een jaar van ongeëvenaarde misleiding” neer.

De factcheckers telden tot en met zondag meer dan 7600 misleidende of ronduit onjuiste verklaringen in de eerste twee jaar van Trumps presidentschap. In het eerste jaar stond de teller op vijf onjuistheden per dag.

Volgens waarnemers is het groeiend aantal leugens en leugentjes te verklaren doordat Trump zich minder aantrekt van zijn adviseurs en steeds meer gefrustreerd raakt door het onderzoek naar mogelijke banden tussen zijn campagneteam en Rusland.