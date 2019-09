Trump verschijnt eventjes op klimaattop

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag kort en ongepland zijn gezicht laten zien op de VN-klimaattop in New York. De verwachting was dat hij helemaal niet zou komen.

De Amerikaanse president, die herhaaldelijk zijn twijfels heeft geuit over de wetenschappelijke overtuiging dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens, zou maandag in New York een conferentie over godsdienstvrijheid bijwonen. Hij kwam echter eerst langs op de klimaattop, waar hij slechts enkele minuten doorbracht.