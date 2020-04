Trump verplicht vleesfabrieken weer open te gaan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vleesfabrieken en slachthuizen verplicht weer open te gaan of open te blijven om ervoor te zorgen dat er genoeg eten is in de Verenigde Staten. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

De vakbonden zijn tegen de heropening van de werkplaatsen, omdat ze bang zijn dat het nieuwe coronavirus zich snel kan verspreiden onder de werknemers. „Er staan hier levens op het spel”, aldus de vakbonden. „Je kunt van mensen niet verwachten dat ze hun leven riskeren om te gaan werken.”

Trump ziet de voedselvoorziening als onmisbaar en de fabrieken zouden daar een belangrijk onderdeel van zijn. „De sluiting van vleesfabrieken bedreigt de productie van vlees en gevogelte. Zo wordt een onmisbaar stuk infrastructuur ondermijnd tijdens een nationale noodsituatie”, aldus de president.

De aankondiging van Trump komt een aantal dagen nadat vleesverwerker Tyson Foods in een krantenadvertentie zei dat de voedselketen was „verbroken”. Veel vleesfabrieken zijn gesloten nadat medewerkers ziek werden en lokale overheden erop aandrongen dat de fabrieken zouden sluiten.