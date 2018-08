Trump veroordeelt racisme en geweld

Donald Trump heeft aan de vooravond van de herdenking van de slachtoffers van de gewelddadigheden bij een bijeenkomst van rechtsnationalisten in Charlottesville een geheel andere toon aangeslagen.

„De rellen een jaar geleden leidden tot zinloze dood en verdeeldheid. We moeten tot elkaar komen als natie. Ik veroordeel alle vormen van racisme en geweldpleging. Vrede voor ALLE Amerikanen”, aldus de presidentiële tweet van zaterdag.

Trump joeg vorig jaar velen, ook Republikeinse partijgenoten, tegen zich in het harnas door te stellen dat beide partijen er schuld aan hadden dat de betoging van alt-rightgroeperingen in Charlottesville zo uit de hand liep. Een rechtsextremist reed met zijn auto in op een groep tegendemonstranten. Een vrouw kwam daardoor om het leven en er vielen 35 gewonden. De dader is moord ten laste gelegd. Zijn proces begint in november.