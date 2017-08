Trump veroordeelt blanke racisten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag, onder politieke druk van Democraten maar ook Republikeinen, de demonstrerende rechts-extremisten die afgelopen weekeinde voor chaos zorgden in Charlottesville veroordeeld. Door het uitgelokte geweld viel een dode en raakten verscheidene mensen gewond.

Trump zei nu luid en duidelijk dat er in de VS geen plaats is voor racisme, haat en onverdraagzaamheid. „Racisme is een kwaad. Zij die in naam daarvan geweld veroorzaken, zijn criminelen en schurken, inclusief Ku Klux Klan, neonazi’s, blanke racisten en andere haatzaaiende groeperingen die onverenigbaar zijn met waar wij Amerikanen waarde aan hechten”, zei Trump in het Witte Huis, na zijn golfvakantie te hebben onderbroken.



In een eerdere reactie, vlak na de gewelddadigheden in Virginia, liet de president na man en paard te noemen. De neutrale toon kwam hem op veel kritiek te staan, ook in eigen kring. Velen stoorden zich aan Trumps opmerking dat „het geweld van vele kanten kwam” in plaats van dat hij meteen afstand nam ultrarechtse betogers die de aanzet gaven tot de ongeregeldheden.



De aanval van een jonge man met nazisympathieën, die met zijn auto op een mensenmenigte inreed waardoor een vrouw om het leven kwam, typeerde Trump maandag als „racistisch”. Amerika zou op dergelijke haat moeten antwoorden met liefde, sterkte moeten tonen en opnieuw tot elkaar komen, aldus Trump.