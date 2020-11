Trump: Verliezen is nooit gemakkelijk

Verliezen is niet gemakkelijk, zei de Amerikaanse president Trump op verkiezingsdag tegen medewerkers van zijn campagneteam op het hoofdkwartier in Arlington (Virginia). „Weet je, winnen is gemakkelijk. Verliezen is nooit gemakkelijk, niet voor mij”, aldus Trump.

Volgens hem denkt hij nog niet aan een toespraak voor als hij verliest of wint. Verder zei hij zich heel goed te voelen, hoewel hij erkende dat zijn stem schor was na zoveel campagnebijeenkomsten.

Trump had eerder dinsdag al beloofd zichzelf niet tot verkiezingswinnaar uit te roepen tot de uitkomst zeker is. Hij sprak toen de verwachting uit dat hij zal winnen, hoewel hij in de meeste peilingen achterstaat op zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Onlangs meldden media dat Trump overwoog zichzelf al tot winnaar te bestempelen als hij na de eerste uitslagen voor zou staan op zijn rivaal.