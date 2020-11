Trump verliest zaak stilleggen stemmentelling in Philadelphia

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump is er niet in geslaagd om via de rechter af te dwingen dat de stemmentelling in de overwegend Democratische stad Philadelphia (Pennsylvania) wordt stilgelegd. De Republikeinen wilden dat de stemmentelling pas wordt hervat als er Republikeinse waarnemers ter plaatse zijn.

De briefstemmen die nu in Philadelphia worden geteld, kunnen ervoor zorgen dat de achterstand van Democraat Joe Biden op Trump in de cruciale swing state Pennsylvania wordt omgezet in een voorsprong. Een winst voor Biden in de staat Pennsylvania levert hem genoeg kiesmannen op voor het presidentschap.

Trumps campagneteam had donderdag een kort geding aangespannen. Het beweerde dat de kiesraad van Philadelphia „bewust de wet van de staat overtreedt” door geen waarnemers van de Trump-campagne en de Republikeinse partij toe te staan. Ambtenaren van de stad Philadelphia benadrukten na de uitspraak van de rechter dat die bewering van Trumps campagneteam onjuist is.

Tijdens de zitting gaf een advocaat van Trumps campagneteam overigens toe dat er donderdagmiddag minstens 19 Republikeinse waarnemers toezagen op de telling van de briefstemmen in Philadelphia.

Eerder op de dag oordeelde een staatsrechtbank in Pennsylvania dat waarnemers ter observatie tot 2 meter afstand van de stemmentellers mogen staan. De stad Philadelphia wil bij het Hooggerechtshof van Pennsylvania in beroep gaan tegen die uitspraak.

Trump zaait al maanden twijfel over het stemmen per post, dat volgens hem verkiezingsfraude in de hand werkt. Voor die bewering is echter geen enkel bewijs. Onder meer vanwege de coronapandemie hebben veel meer Amerikanen per post gestemd dan vier jaar geleden.

Volgens de Democraten probeert Trump twijfel te zaaien rond het stemmen per post om zo Democratische kiezers, die in verhouding vaker per post stemmen dan Republikeinen, uit te sluiten en de verkiezingen naar zijn hand te zetten. Het stemmen per post is op die manier uitgegroeid tot een van de grote twistappels in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.