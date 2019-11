Trump verlaagt vluchtelingengrens drastisch

President Donald Trump heeft het aantal vluchtelingen dat de VS jaarlijks „om humanitaire redenen” opneemt drastisch verlaagd. Voor het komende jaar, dat loopt van oktober 2019 tot en met september 2020, mogen niet meer dan 18.000 vluchtelingen worden toegelaten. Dat is het kleinste aantal sinds de invoering van het betreffende vluchtelingenprogramma in 1980. De laagste grens lag tot nu toe op 30.000 vluchtelingen.

Onder president Barack Obama lag de grens op het laatst op 85.000 vluchtelingen (oktober 2016-september 2017). Voor de daaropvolgende periode verlaagde de regering-Trump de grens tot maximaal 50.000 mensen.

De harde migratiepolitiek van president Trump ligt onder vuur van hulp- en vluchtelingenorganisaties, maar kan ook rekenen op steun van veel van zijn aanhangers.