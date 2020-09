Trump verklaart zichzelf tot winnaar van het tv-debat met Biden

Na het tv-duel met zijn uitdager Joe Biden, heeft de Amerikaanse president Donald Trump zichzelf tot winnaar uitgeroepen van het eerste debat voor de presidentsverkiezingen.

„We hebben het debat gisteravond moeiteloos gewonnen”, zei de Republikein woensdag in de tuin van het Witte Huis. Met de blik op Biden - die op 3 november kandidaat is voor de Democraten - zei Trump: „Ik denk dat hij erg zwak was. Hij zag er zwak uit, hij jammerde.” Trump zei dat hij ook de volgende twee tv-debatten tegen Biden wil houden. Als zijn uitdager niet mee wil doen, is dat zijn beslissing, voegde hij toe.

Trump zei dat hij „ongeveer zes” opiniepeilingen had gezien die hem zagen als de winnaar van het debat. Het was onduidelijk naar welke onderzoeken hij verwees.

In sommige Twitter-peilingen - die zonder wetenschappelijke basis als onbetrouwbaar worden beschouwd - liep Trump voorop. In bliksempeilingen van de omroepen CBS en CNN daarentegen vond een meerderheid dat Biden succesvoller was in het debat dan Trump.

Het debat werd gedomineerd door chaos en persoonlijke aanvallen. Vooral Trump bleef Biden onderbreken en weigerde hem te laten uitpraten. Biden beschreef het optreden van Trump woensdag als „een schande voor het land”.

Het tv-debat op dinsdagavond in Cleveland (Ohio) was het eerste tussen Trump (74) en Biden (77). Nog twee debatten staan gepland voor 15 oktober in Miami (Florida) en 22 oktober in Nashville (Tennessee).

De kandidaten voor het vicepresidentschap Mike Pence (Republikein) en Kamala Harris (Democraat) ontmoeten elkaar op 7 oktober in Salt Like City (Utah).